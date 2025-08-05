نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة طارق بن زياد الرسمية المتميزة بحي الشيخ زايد، خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

وأكد طه أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني يعكس وعي المواطن المصري، ويجسد إيمانه بمسار التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الهيئة أن التفاعل الإيجابي مع الاستحقاقات الانتخابية يعد ركيزة أساسية لدعم المسار الديمقراطي، وترسيخ حياة سياسية وتشريعية داعمة لتحقيق الإصلاح الصحي وتطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر عدالة وجودة.

ودعا رئيس الهيئة جميع العاملين بالهيئة وفروعها بالمحافظات إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني الهام، وممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدًا أن كل صوت في صندوق الانتخابات هو خطوة نحو دولة قوية ومجتمع أكثر صحة وعدالة.