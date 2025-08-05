نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يوجه بتيسيرات للعاملين بوزارة الري للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتقديم كافة التيسيرات للعاملين بالوزارة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تُجرى على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في رسم مستقبل البلاد.





وأكد الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن صوت كل مصري أمانة يجب أداؤها، مشددًا على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تساهم في دعم النظام الديمقراطي والتعبير عن إرادة الشعب وتحقيق المصلحة العامة للوطن.





وأوضح سويلم أنه أصدر توجيهات واضحة إلى جميع قيادات الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير التسهيلات المطلوبة بما يضمن تمكين الموظفين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر دون التأثير على سير العمل.