نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الصحة» تُعلن تدريب 42 ألفًا من الكوادر الطبية والإدارية خلال النصف الأول من 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ أكثر من 5000 برنامج تدريبي استهدف 42 ألف متدرب من الكوادر الطبية والإدارية والفنية بجميع محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع الصحي ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن رؤية الوزارة للاستثمار في الكوادر البشرية، بهدف تمكينها من تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين، مضيفا أن التدريبات شملت تخصصات حيوية مثل مكافحة العدوى، الطوارئ، الإنعاش القلبي الرئوي، الرعاية المركزة، التمريض التخصصي، الصيدلة الإكلينيكية، إدارة الجودة، التحول الرقمي، بالإضافة إلى المهارات القيادية والإدارية، مما يعزز كفاءة الفرق الطبية والإدارية على جميع مستويات تقديم الخدمة.

وأكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، تنفيذ أكثر من 520 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد على 10 آلاف متدرب، شملت تخصصات طبية دقيقة، إدارة المؤسسات الصحية، مهارات القيادة والتواصل، وبرامج تدريب المدربين (TOT) مشيرة إلى أن هذه البرامج صُممت بعناية لتلبية احتياجات العاملين ومواكبة أولويات تطوير المنظومة الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتطوير المهني المستمر، أن خطة التدريب دعمت المبادرات الرئاسية في مجالات صحة الأم والطفل، الكشف المبكر عن الأورام، وفحص المقبلين على الزواج، من خلال تنفيذ أكثر من 1100 دورة تدريبية استهدفت الفرق المنفذة لهذه المبادرات، مما ساهم في توحيد معايير الخدمة وضمان جودة التنفيذ عبر المحافظات.

وأضافت الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، أن هذه الإنجازات تحققت بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الشؤون الصحية، حيث غطت البرامج التدريبية جميع المحافظات وشملت مجالات متنوعة مثل التخصصات الطبية والتمريضية، السلامة والجودة، إدارة النفايات الطبية، المعلوماتية الصحية، والحوكمة، مؤكدة أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الوزارة لبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات في القطاع الصحي.

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية شاملة، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز مكانة المنظومة الصحية المصرية.