رئيس الوزراء يتابع استثمارات ومشروعات العاصمة الإدارية: نموذج للمدن الذكية الخضراء

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل الخاصة بـشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واستعراض الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجارية بها، وذلك في حضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعدد من قيادات وزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة نشاط الشركة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطوير وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل نموذجًا فريدًا للمدن الذكية، الخضراء، والمستدامة في مصر والمنطقة.

مشروعات كبرى وخدمات دبلوماسية في المرحلة الأولى

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراضًا شاملًا للمشروعات الحالية، خاصة ما يتعلق بـالحي الدبلوماسي، الذي يُعد من أبرز أحياء المرحلة الأولى، لما يضمه من بنية تحتية متطورة وخدمات متميزة، تلبي احتياجات البعثات الدبلوماسية والسفارات، مما يعزز مكانة العاصمة كمركز دولي.

تخطيط عمراني طويل الأجل يتماشى مع رؤية مصر 2030

شهد الاجتماع أيضًا عرض الخطط والاستراتيجيات التي تعتمدها شركة العاصمة الإدارية في التخطيط العمراني والحضري طويل الأجل، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس خالد عباس أن الشركة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات التي تعكس التزامها الكامل بمفاهيم الاستدامة البيئية و"البناء الأخضر"، إلى جانب أنشطة تعليمية وترفيهية وفنية ورياضية تهدف لدعم الأبعاد الاجتماعية والتنموية لمشروع العاصمة.

تعاون دولي وتصدير للتجربة المصرية

أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن التجربة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تحظى باهتمام دولي واسع، مشيرًا إلى زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي هدفت إلى بحث التعاون بشأن إقامة امتداد حضري جديد للعاصمة "كينشاسا" مستوحى من التجربة المصرية.

كما أضاف أنه خلال زيارته إلى مدغشقر في نهاية يونيو الماضي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتفعيل التعاون ونقل الخبرات والإشراف على تنفيذ مشروع عاصمة جديدة هناك، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية أصبحت مشروعًا قاريًا رائدًا يعكس ريادة مصر في مجال التخطيط الحضري.

ولفت عباس إلى وجود فرص أخرى للتعاون الدولي في مجالات مثل البناء المستدام وممارسات التنمية البيئية الذكية.

استثمارات ضخمة وفرص عمل متزايدة

استعرض الاجتماع أيضًا حجم الاستثمارات التي تضخها شركة العاصمة الإدارية في المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى فرص العمل التي يتم توفيرها للمواطنين، والتوسع في المشروعات الخدمية والتشغيلية داخل مختلف الأحياء، ومن بينها الحي الحكومي، الذي يشهد حراكًا ملحوظًا في تفعيل الخدمات واستقبال العاملين.

كما تم استعراض خطط عمل الشركة في المرحلة المقبلة، التي تتضمن استكمال المشروعات الجارية والتوسع في المشروعات المستقبلية، بما يعزز من دور العاصمة الإدارية الجديدة كمركز إداري واقتصادي متكامل يخدم الدولة المصرية ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية.