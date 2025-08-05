نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح كبير لمنصة التدريب الإلكترونية في مجالي السياحة والآثار خلال الأسبوع الأول من إطلاق وزير السياحة والآثار لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الأسبوع الأول من إطلاق شريف فتحي وزير السياحة والآثار لأول منصة إلكترونية للتدريب في مجالي السياحة والآثار في مصر إقبالًا واسعًا (EGTAP.com)، حيث سجلت المنصة 950 مستخدم، وبلغ عدد المتدربين الملتحقين بالدورات التدريبية 2610 متدربًا عبر 111 دورة تدريبية متاحة حتى الآن على المنصة.



وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للمنصة، وتفاعل المستخدمين معها، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بقطاعي السياحة والآثار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأوضح الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية أن هناك 13 دورات تدريبية قد اكتمل عدد الملتحقين بها، بينما أوشكت 16 دورة أخرى على الوصول إلى الحد الأقصى للمشاركين بها، ومن المقرر أن تنطلق أولى الدورات التدريبية على المنصة يوم 16 أغسطس الجاري، لافتًا إلى الإقبال المتزايد من المتدربين على الاستفادة من محتوى المنصة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد أطلق هذه المنصة، الأسبوع الماضي بهدف تقديم برامج تدريبية متنوعة لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الوزارة والقطاعين السياحي والأثري. وتتيح المنصة حاليًا مجموعة من الدورات التدريبية المجانية التي يتم توفيرها عبر البث المباشر (On-line) كما أنه جاري إتاحة دورات تدريبية أخرى مسجلة عبر المنصة في العديد من المجالات قريبًا، كما تتيح المنصة للمتدربين الحصول على شهادة إلكترونية معتمدة بإتمام الدورة التدريبية.

