وزيرة التضامن تعتمد حركة مديري ووكلاء المديريات لعام 2025: دماء جديدة لتعزيز كفاءة العمل الاجتماعي بالمحافظات

اعتمدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حركة تكليفات مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية للعام 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل داخل مختلف القطاعات.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها العميق للقيادات السابقة لما بذلوه من جهود في خدمة المجتمع، متمنية التوفيق والسداد للقيادات الجديدة في أداء مهامهم، ومواصلة مسيرة العمل التنموي والاجتماعي بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن أن الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، دعمًا لمسار تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للوزارة في مختلف المحافظات.

وجاءت أبرز التكليفات كالتالي:

ندب مديري مديريات التضامن الاجتماعي:

أيمن فرج أحمد البرديني – مديرًا لمديرية شمال سيناء

محمد عز الدين عمر محمد – مديرًا لمديرية دمياط

مجدي نجيب فهيم – مديرًا لمديرية قنا

إمام فوزي إمام مصطفى – مديرًا لمديرية جنوب سيناء

رأفت عبد الرحمن محمد السمان – مديرًا لمديرية الجيزة

حسن عثمان مصطفى عثمان – مديرًا لمديرية أسيوط

محمد حسين بغدادي حسين – مديرًا لمديرية البحر الأحمر

صبري محمد عبد الحميد البقيري – مديرًا لمديرية المنوفية

محمد محمود جمعة فرج الله – مديرًا لمديرية الأقصر

تكليفات وكلاء مديريات التضامن الاجتماعي:

هبة مصطفى محمد الجلالي – قائم بأعمال مدير مديرية بني سويف

رشا حامد علي الغايب – وكيلًا لمديرية الدقهلية

خالد عبد العظيم علي أحمد – وكيلًا لمديرية كفر الشيخ

علي محمد إبراهيم مصطفى غيط – وكيلًا لمديرية بورسعيد

أحمد عبد الجيد صالح عزام – وكيلًا لمديرية المنوفية

أيمن مرتضى محمد عبد الحميد – وكيلًا لمديرية شمال سيناء

وتعكس الحركة حرص الوزارة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء داخل مديريات التضامن بالمحافظات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.