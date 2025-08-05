نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.. "البحوث الإسلامية" ينظم الملتقى العلمي حول النوازل الفقهية لأحكام الفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل، أعمال الملتقى العلمي

حول النوازل الفقهية المستجدة لأحكام الفضاء، والذي ينظمه مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصريَّة، اليوم الثلاثاء، بحضور: أ.د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ورئيس مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، والدكتور/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور/ نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة، والدكتور/ شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصريَّة، والدكتور/ محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ونائب رئيس مركز الأزهر العالمي للفلك.

يأتي هذا الملتقى، ليؤكِّد مرونة الفقه الإسلامي واستجابته لمتطلبات العصر، وحِرْص الأزهر الشَّريف المستمر على تقديم إجابات شرعيَّة واضحة ودقيقة للمستجدات، خصوصًا في ظلِّ ما يشهده العالَم من تطوُّر كبير في علوم وتكنولوجيا الفضاء، واتِّساع مشاركة الإنسان في الرحلات الفضائيَّة، كما يطرح تساؤلاتٍ جديدةً حول كيفيَّة تطبيق الأحكام الشرعيَّة في سياقات غير مألوفة.

ويناقش الملتقى تطوير الفهم الفقهي للمسائل المستحدثة في هذا المجال، في إطارٍ يعكس ريادة الأزهر الشَّريف الدائمة في تناول القضايا والنوازل المعاصرة، وتأكيد أنَّ الدِّين الإسلامي يملك مِنَ السَّعَة والمرونة ما يمكِّنه مِنَ التعامل مع مستجدَّات العِلم والحياة، من خلال اجتهاد علمي مؤسَّسي يجمع بين النَّصِّ الشرعي والمعرفة العِلميَّة الحديثة.