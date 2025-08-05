نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مئات الناخبين يتحدون حرارة الجو.. مشهد انتخابي مثالي في العياط بانتخابات الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مدرسة حمدان صديق بمركز العياط صباح اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من الناخبين في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

واصطف المئات أمام اللجنة منذ الساعات الأولى من الصباح، متحدين حرارة الجو المرتفعة، في مشهد عكس مدى وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.

تنوع فئات المشاركين وسط تنظيم محكم

توافد المواطنون على اللجنة بوتيرة متزايدة منذ الصباح، وشهد محيط اللجنة تنوعًا ملحوظًا في الفئات المشاركة، حيث حضر كبار السن، والشباب، والسيدات في أجواء يسودها النظام والانضباط.

وقد ساهم التنظيم الجيد في تسهيل عملية الدخول والتصويت دون أي عوائق تُذكر، ما شجّع المواطنين على الحضور والمشاركة المبكرة.

رجال الشرطة في مشهد إنساني مميز

سجلت قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجنة حضورًا قويًا، تمثل في أداء احترافي وتعاون إنساني واضح مع الناخبين، حيث حرص رجال الشرطة على مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى مقار الاقتراع بسهولة، فضلًا عن توفير زجاجات مياه شرب للمنتظرين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما لاقى تقديرًا كبيرًا من الحضور.

إشادة شعبية بالتنظيم والإجراءات

عبّر الناخبون عن ارتياحهم لمستوى التنظيم داخل اللجنة وخارجها، مشيدين بسهولة الإجراءات وسرعة التعامل مع المشاركين، إلى جانب التأمين الجيد لمحيط اللجنة، مما وفر أجواء آمنة ومستقرة حفزت المواطنين على المشاركة الفاعلة.

وثمّن المواطنون الدور البارز لقوات الأمن في تأمين العملية الانتخابية وتقديم الدعم الإنساني لكل من احتاجه دون تمييز، مؤكدين أن تلك الجهود تعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة وسلامة الاستحقاق الانتخابي.

وعي وطني ورسالة دعم للاستقرار

وأكد عدد من المشاركين في التصويت أن مشاركتهم تأتي من منطلق إيمانهم بدور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية والتشريعية، ولإيصال رسالة دعم واضحة لمسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.

تفاعل إيجابي يعكس وعي الشارع المصري

شهدت اللجنة في العياط حالة تفاعل مجتمعي واسع، حيث سادت أجواء من الروح الإيجابية والشعور بالمسؤولية الوطنية، ما يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في بناء مستقبل أفضل عبر المشاركة السياسية، في مشهد مشرف يُضاف إلى سجل الوعي الشعبي في مختلف المحافظات.