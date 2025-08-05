إقبال كثيف على لجان الشرقية فى ثانى أيام انتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:32 مساءً - شهدت اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، في مشهد يعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، وسط أجواء منظمة وآمنة تشهدها لجان المحافظة.

وتضم المحافظة 4 ملايين 867 ألف 259 ناخبًا يتوجهون لصناديق الإقتراع لاختيار ممن يمثلهم في مجلس الشيوخ والمترشحين علي :7مقاعد فردية، 6مقاعد بنظام القوائم.

من جانبه، دعا المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة تعكس وعي وإرادة أبناء المحافظة في دعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل بالأمس الإثنين و مستمرة حتي مساء الثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحاً على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقاً لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.