مشهد انتخابى مميز فى الحوامدية.. وناخبون يشيدون بالتنظيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:32 مساءً - امتدت صفوف الناخبين لعشرات الأمتار أمام لجنة الشيخ عتمان في الحوامدية، حيث توافد المواطنون منذ الصباح الباكر للمشاركة في التصويت باانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 .

وشهد محيط اللجنة حالة من الحراك الشعبي اللافت، وسط أجواء وطنية خيمت عليها الأغاني الحماسية التي انطلقت من مكبرات الصوت، بينما انتشر عدد من الشباب حاملين الأعلام المصرية في مشهد عكس حالة من الفخر والانتماء.

المواطنون أبدوا ارتياحهم من التنظيم الجيد الذي شهدته اللجنة، وأشادوا بحسن استقبالهم من قبل المسؤولين وموظفي اللجنة، إلى جانب الدور الإيجابي لرجال الشرطة الذين حرصوا على تسهيل دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم يد العون لكل من احتاج إلى مساعدة.

وتنوعت أعمار المشاركين بين شباب وكبار، ما عكس صورة واضحة لوعي شعبي بأهمية المشاركة السياسية.

رغم درجات الحرارة المرتفعة، ظل الإقبال مستمرًا، وتواصل تدفق الناخبين على اللجنة للإدلاء بأصواتهم، وسط إشراف أمني وتنظيمي محكم ساهم في خلق أجواء آمنة ومشجعة على المشاركة.

انتخابات هذا العام بدت مختلفة في تفاصيلها، مع تصاعد روح الانتماء لدى المواطنين، الذين اعتبروا صوتهم أمانة وواجبًا وطنيًا لا بد من تأديته.