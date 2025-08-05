موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى الجيزة ترصد آخر تطورات العملية الانتخابية بالمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:32 مساءً -

قالت زينب شبل، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى الجيزة، إن المحافظة استعدت لاستقبال نحو 6 ملايين ونصف في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفق تشديد على سير العملية الانتخابية سواء أمنيا أو بالاستعداد على أعلى جاهزية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن هذه العملية الانتخابية تأتي في ظل حالة من الحراك السياسي والمجتمعي حيث هناك تطلعات لمزيد من المشاركة البرلمانية الأكثر فعالية، ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 424 مرشحا على 200 مقعد في مشهد انتخابي تتباين فيه الحسابات بين محافظة وأخرى، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو ولا تقل نسبة المرأة عن 10%.

وتابعت أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت المزيد في هذه الانتخابات حيث تؤكد مزيدا من الشفافية سواء من الناخبين أو المرشحين المستقلين والحزبيين، فالمرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عوملوا معاملة واحدة دون تمييز.