محافظ الإسماعيلية يتابع العملية الانتخابية فى آخر أيام التصويت بانتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:32 مساءً - تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال فتح المقرات الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام المحافظة، في تمام التاسعة صباحًا.

واطمأن المحافظ على انتظام فتح جميع اللجان الفرعية المنتشرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكدًا استمرار العمل داخل اللجان حتى التاسعة مساءً، موعد غلق الصناديق وإسدال الستار عن العملية الانتخابية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة، وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية المعنية بإدارة العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على جاهزية المحافظة بكافة أجهزتها لتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشددًا على تذليل أية معوقات قد تواجه الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توفير كراسٍ متحركة بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لتيسير وصولهم داخل المقرات الانتخابية.

وفي رسالته للمواطنين، دعا اللواء أكرم محمد جلال جموع المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم أمس، إلى التوجه اليوم إلى مقار اللجان لممارسة حقهم الدستوري والقانوني، والمساهمة في رسم ملامح المستقبل، ودعم الاستقرار الديمقراطي من أجل الأجيال القادمة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تضم 135 مركزًا انتخابيًا تشمل 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، ومركزًا ثقافيًا، و3 مراكز شبابية، بالإضافة إلى لجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، تستقبل نحو 999 ألف و248 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة.

توزيع المراكز الانتخابية بالمحافظة:

قسم أول الإسماعيلية: 4 مراكز

قسم ثانِ الإسماعيلية: 12 مركز

قسم ثالث الإسماعيلية: 7 مراكز

مركز ومدينة الإسماعيلية: 21 مركز

مركز ومدينة أبوصوير: 19 مركز

مركز ومدينة القصاصين: 11 مركز

مركز ومدينة التل الكبير: 12 مركز

مركز ومدينة القنطرة غرب: 14 مركز

مركز ومدينة القنطرة شرق: 6 مراكز

مركز ومدينة فايد: 29 مركز

واختتم المحافظ تصريحاته بتوجيه الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية على جهودهم في تنظيم العملية الانتخابية، مطالبًا الجميع بالتحلي باليقظة، والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.