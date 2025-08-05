نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوابير شباب ومشاهد إنسانية مشرفة في لجان العمرانية بانتخابات الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مدرسة أم المؤمنين بمنطقة العمرانية صباح اليوم الثلاثاء إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، خاصة من فئة الشباب، في ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وامتدت طوابير الناخبين لعشرات الأمتار خارج أسوار اللجنة، وسط حماس واضح من المشاركين وحرص على أداء الواجب الوطني.

مشاركة شبابية قوية وتنظيم متميز

أعرب المواطنون عن ارتياحهم من مستوى التنظيم داخل اللجنة، حيث سارت العملية الانتخابية بسلاسة دون وجود أي معوقات تُذكر.

وظهر ذلك بوضوح في سرعة دخول الناخبين إلى مقار التصويت، وتوفير سبل الراحة للمشاركين، لا سيما الشباب الذين حضروا بأعداد كبيرة منذ الصباح الباكر.

مشاهد إنسانية من الشرطة تجاه كبار السن وذوي الهمم

في لفتة إنسانية لاقت إشادة واسعة، قام رجال الشرطة المكلفون بتأمين اللجنة بتقديم المساعدة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الدعم اللازم لهم أثناء دخولهم وخروجهم من مقر اللجنة، وتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم.

هذه المشاهد الإنسانية لم تمر مرور الكرام، حيث أبدى الحاضرون تقديرهم لدور قوات الأمن في تأمين محيط اللجنة، والحفاظ على النظام العام، وتوفير أجواء آمنة ومريحة للناخبين.

إشادة من الناخبين بحسن التنظيم

أثنى عدد كبير من الناخبين على مستوى التنظيم المحكم والإجراءات السهلة التي شهدتها اللجنة، مؤكدين أن الأجواء كانت محفزة على المشاركة ومُعبّرة عن روح المسؤولية لدى الجميع، وهو ما ساهم في خلق مشهد انتخابي مشرف يعكس الوعي الوطني لأهالي العمرانية.