نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالجيزة تتحول إلى لوحة وطنية.. حضور مميز في اليوم الثاني لـ انتخابات الشيوخ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يعكس أصالة الانتماء الوطني، تحوّلت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالجيزة، في يومها الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى لوحة فنية بديعة خطتها أنامل الشعب المصري، حيث امتزجت ألوان الوطنية بالحماس المدني، ليؤكد الناخبون على تمسكهم بحقهم في المشاركة السياسية.

منذ الصباح الباكر، بدأت أروقة المدرسة ومحيطها تزدان بحشود الناخبات، الذين شكلوا صفوفًا منظمة، عكست وعيًا كبيرًا بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري. فلم تقتصر المشاركة على فئة عمرية محددة، بل شهدت اللجان حضورًا لافتًا من السيدات كبار السن، اللاتي قدمن على كراسٍ متحركة أو مدعومات من أبنائهن، ليضربن أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار.

وقالت الحاجة "أم محمد"، التي تجاوز عمرها السبعين عامًا: "جئت لأصوت وأكمل ما بدأه أجدادي. صوتي أمانة لي ولأولادي، وواجبي أن أشارك في بناء بلدي". وعبرت شابة عشرينية، وقفت بجانبها، عن فخرها، قائلة: "التصويت الآن ليس مجرد واجب، بل هو اختيار لمستقبلنا. نحن نختار من يمثلنا ويدافع عن حقوقنا في مجلس الشيوخ".

وقد رصدت "كاميراتنا" تسهيلات كبيرة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مما عزز من انسيابية العملية الانتخابية في أجواء احتفالية، اتسمت بالانضباط والتنظيم. وتُظهر هذه المشاهد الحيوية من قلب الجيزة، أن الشعب المصري يكتب بنفسه فصولًا جديدة من قصته العريقة مع الديمقراطية، مؤكدًا على أن إرادته الحرة هي الأساس الأقوى لبناء مستقبل مشرق.