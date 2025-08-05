نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف على لجان الجيزة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء إقبالًا كثيفًا من المواطنين على اللجان الانتخابية في ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث احتشد الناخبون أمام أبواب اللجان منذ اللحظات الأولى لفتحها في التاسعة صباحًا، وسط تنظيم ملحوظ وإجراءات أمنية مشددة.

تنافس على 200 مقعد بنظامي الفردي والقوائم

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط تنافس كبير بين 428 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي، فيما تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر المنافسة في نظام القوائم بأربعة دوائر، تضم 100 مرشح على 100 مقعد.

أكثر من 63 مليون ناخب موزعين على 8286 مقرًا انتخابيًا

وفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لما يقرب من 63 مليون ناخب مصري التصويت في الانتخابات، موزعين على 8286 مقرًا انتخابيًا تشمل مدارس، ووحدات صحية، ومراكز شباب، لتيسير وصول الناخبين.

ويشرف على العملية 9500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مع مشاركة 2500 قاضية تم توزيعهن خارج محل إقامتهن، بما يضمن تغطية شاملة وإشراف قضائي كامل.

تسهيلات لذوي الهمم وكبار السن في لجان الجيزة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على توفير بيئة مناسبة لكافة فئات المجتمع، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، وذلك من خلال:

تخصيص 125 لجنة فرعية في الطوابق الأرضية لتسهيل الوصول إليها.

توفير كراسي متحركة أمام المقار الانتخابية.

وضع لوحات إرشادية توضح خطوات التصويت.

توزيع بطاقات اقتراع بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية.

استحداث لغة الإشارة على بطاقات الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية، بما يمكنهم من التصويت دون الاعتماد على طرف ثالث.

كما تم توجيه رؤساء اللجان الفرعية بمساعدة ذوي الهمم في حالة طلبهم الدعم، بما يحفظ سرية التصويت ويضمن مشاركتهم الكاملة.

انتهاء تصويت المصريين بالخارج في 117 دولة

من جهة أخرى، كانت عملية تصويت المصريين بالخارج قد انتهت يوم 2 أغسطس بعد يومين من الاقتراع في 136 مقرًا انتخابيًا تابعًا للقنصليات والسفارات المصرية في 117 دولة.

وأشارت الهيئة إلى أن الانتخابات لم تُجرَ في 5 دول فقط نظرًا لوجود نزاعات داخلية أو ظروف أمنية تحول دون ذلك.