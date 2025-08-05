نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشهد انتخابي لافت في الحوامدية.. إقبال واسع وتنظيم يُشيد به المواطنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة الحوامدية جنوب الجيزة مشهدًا انتخابيًا مميزًا، حيث توافد المواطنون على لجنة الشيخ عتمان منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

وامتدت صفوف الناخبين لعشرات الأمتار أمام اللجنة، وسط أجواء وطنية مفعمة بالحماس والانتماء.

أغانٍ وطنية وأعلام مصرية تزين المشهد

شهد محيط اللجنة حالة من الحراك الشعبي اللافت، تخللتها الأغاني الوطنية الحماسية التي انطلقت من مكبرات الصوت، فيما انتشر عدد من الشباب حاملين الأعلام المصرية، في مشهد عبّر عن روح الفخر الوطني والانتماء لدى المشاركين، خاصة فئة الشباب التي ظهرت بقوة في المشهد الانتخابي.

إشادة شعبية بالتنظيم وحسن الاستقبال

أعرب عدد من الناخبين عن ارتياحهم لحسن التنظيم داخل اللجنة، مشيدين بدور موظفي اللجنة في استقبال المواطنين وتسهيل الإجراءات، وكذلك رجال الشرطة الذين حرصوا على مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ما ساهم في توفير أجواء مريحة وآمنة للجميع.

مشاركة متنوعة تعكس وعيًا سياسيًا متزايدًا

تميز المشهد الانتخابي في الحوامدية بتنوع أعمار المشاركين، حيث شهدت اللجان حضورًا من كبار السن والشباب على حد سواء، وهو ما عكس ارتفاعًا في مستوى الوعي الشعبي بأهمية المشاركة السياسية، واعتبار التصويت واجبًا وطنيًا لا يجب التفريط فيه.

الإقبال مستمر رغم ارتفاع درجات الحرارة

ورغم درجات الحرارة المرتفعة، استمر الإقبال على التصويت بوتيرة ثابتة، حيث واصل المواطنون التوافد على لجنة الشيخ عتمان، في ظل تنظيم أمني محكم ساعد في الحفاظ على النظام، وخلق بيئة انتخابية مشجعة على المشاركة.

روح الانتماء تميز انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وبدا واضحًا أن انتخابات هذا العام تختلف في تفاصيلها، حيث تصاعدت روح الانتماء الوطني بين الناخبين، الذين أكدوا أن صوت المواطن أمانة ومسؤولية يجب الوفاء بها، باعتبارها الوسيلة الأهم لتحديد مستقبل البلاد واختيار ممثلين قادرين على تلبية احتياجات المواطنين وخدمتهم.