نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انزل شارك".. شباب أكتوبر يتصدرون مشهد المشاركة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة جيل 2000 بمدينة 6 أكتوبر صباح اليوم مشاركة واسعة من الشباب في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء من الحماس الوطني.

ورفع عدد من المشاركين شعار "انزل شارك"، مؤكدين أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أمانة وطنية ووسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي واختيار من يمثل المواطنين بحق.

وتجمع العشرات من المواطنين، خصوصًا فئة الشباب، أمام اللجنة الانتخابية منذ الصباح الباكر، في مشهد يعكس وعيهم بأهمية العملية الديمقراطية، ورغبتهم في المساهمة في تشكيل مستقبل أفضل للبلاد.

استمرار التصويت حتى التاسعة مساءً

تواصلت عملية التصويت لليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ داخل 8286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، وذلك منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً. وتُجرى الانتخابات في الداخل خلال يومي الاثنين والثلاثاء، 4 و5 أغسطس.

428 مرشحًا يتنافسون على مقاعد الفردي

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام منافسة بين 428 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي، بينما تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر الانتخابات بنظام القوائم في أربع دوائر بعدد 100 مرشح على 100 مقعد، ما يعكس مشهدًا انتخابيًا قويًا ومتعدد الاتجاهات.

أكثر من 63 مليون ناخب و9500 قاضٍ للإشراف

ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لما يقرب من 63 مليون ناخب مصري التصويت في هذه الانتخابات، بعد توزيعهم على المقرات الانتخابية التي تشمل مدارس، وحدات صحية، ومراكز شباب، لتسهيل الوصول إليها في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويُشرف على العملية الانتخابية 9500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، تم توزيعهم في لجان بمحال إقامتهم، إضافة إلى 2500 قاضية يشاركن في الإشراف على اللجان خارج دوائر إقامتهن، في مشهد يعزز الشفافية والمشاركة النسائية الفاعلة.

متابعة دولية ومحلية واسعة

وفي إطار ضمان الرقابة والشفافية، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على:

طلبات 18 سفارة أجنبية معتمدة داخل مصر

مشاركة 9 منظمات دولية

58 منظمة وجمعية محلية

168 وسيلة إعلام دولية

62 وسيلة إعلام محلية

لمتابعة وتغطية مجريات العملية الانتخابية.