نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الوراق يتصدرون المشهد في أطول طابور انتخابي أمام لجان مدرسة الوراق الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة الوراق الثانوية بنات صباح اليوم مشهدًا لافتًا، حيث اصطف المئات من الشباب في طوابير طويلة أمام أبواب اللجنة الانتخابية، للمشاركة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025. وحرص عدد من الناخبين على رفع الأعلام المصرية أثناء انتظارهم للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس الوعي السياسي المتنامي لدى الشباب المصري.

انتظام العملية الانتخابية داخل لجان الوراق

وأكدت مصادر من داخل لجان دائرة الوراق انتظام أعمال التصويت منذ بداية فتح اللجان في التاسعة صباحًا، دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى تُذكر قد تعرقل سير الانتخابات.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، مع التأكيد على السماح للناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بأصواتهم بعد هذا الموعد.

وشهدت لجان الوراق توافدًا متزايدًا من المواطنين على مدار اليوم، في ظل تنظيم دقيق وإشراف قضائي كامل يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.

أكثر من 63 مليون ناخب و428 مرشحًا في المنافسة

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس 2025، وسط منافسة قوية بين 428 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تخوض الانتخابات في أربع دوائر بنظام القوائم بـ100 مرشح على 100 مقعد.

توزيع الناخبين على أكثر من 8 آلاف مقر انتخابي

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لما يقرب من 63 مليون ناخب مصري مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، المشاركة في التصويت خلال هذه الانتخابات، وتم توزيعهم على 8286 مقرًا انتخابيًا تشمل مدارس، ووحدات صحية، ومراكز شباب لتسهيل وصول المواطنين لصناديق الاقتراع.

وتتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 9500 قاضٍ تم توزيعهم على اللجان وفق محل الإقامة، بالإضافة إلى 2500 قاضية تشرفن على اللجان خارج مقار إقامتهن، في مشهد يعكس الشفافية والتمثيل المتوازن في الإشراف على العملية الانتخابية.