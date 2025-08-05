نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال ملحوظ من المواطنين على لجان التصويت بأكتوبر في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة السادس من أكتوبر إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على صناديق الاقتراع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا داخل اللجان الفرعية، وسط تنظيم كامل وإجراءات أمنية مشددة.

وأكدت مصادر من داخل اللجان أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو معوقات تعيق سير العملية الانتخابية، ما يعكس حالة من الانتظام والالتزام بالإجراءات القانونية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، على أن يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، مع السماح لمن هم داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بأصواتهم بعد هذا الموعد.

428 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس 2025، ويتنافس خلالها 428 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي.

كما تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر الانتخابات على جميع مقاعد نظام القوائم، بواقع 100 مرشح على 100 مقعد موزعين على أربع دوائر انتخابية.

وتحظى هذه الانتخابات بإشراف قضائي كامل لضمان الشفافية، حيث يُشرف عليها 9500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بالإضافة إلى 2500 قاضية يشاركن في إدارة العملية الانتخابية خارج محال إقامتهن، في خطوة تعكس تعزيز دور المرأة في العمل القضائي والانتخابي.

أكثر من 63 مليون ناخب و8286 مقرًا انتخابيًا

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لما يقرب من 63 مليون ناخب مصري مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، المشاركة في التصويت بالانتخابات الحالية.

وقد تم توزيعهم على 8286 مقرًا انتخابيًا موزعة ما بين المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، لتسهيل عملية الوصول إلى صناديق الاقتراع.

رقابة دولية ومحلية واسعة على الانتخابات

في إطار تعزيز الشفافية، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات المتابعة من عدة جهات دولية ومحلية، شملت:

18 سفارة أجنبية معتمدة داخل مصر

9 منظمات دولية

58 منظمة وجمعية أهلية محلية

168 وسيلة إعلام دولية

62 وسيلة إعلام محلية

وتأتي هذه الموافقات في إطار حرص الدولة على الرقابة الشاملة للعملية الانتخابية، وضمان إتاحة المعلومات ومجريات التصويت للمجتمع المحلي والدولي.