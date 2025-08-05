محافظ الغربية: غرفة العمليات فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التصويت لحظة بلحظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:32 صباحاً - واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة لسير العملية الانتخابية في يومها الثاني، حيث بدأ صباح اليوم الثلاثاء أعمال المتابعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك بالتزامن مع فتح اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في ثاني أيام التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة ، العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

واطلع المحافظ على تقارير غرفة العمليات المركزية المرتبطة إلكترونيًا بجميع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، لمتابعة انتظام العمل داخل 654 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الإقبال، إلى جانب التأكد من توافر كافة التيسيرات للناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم.

وأكد اللواء الجندي خلال المتابعة أن الغربية رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ الساعات الأولى، وأن مركز السيطرة يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، ومواصلة التنسيق اللحظي بين كافة الجهات التنفيذية، مشيدًا بما شهده اليوم الأول من التزام وانضباط وإقبال يعكس الوعي الحقيقي لأبناء المحافظة.

كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بمواصلة الجولات الميدانية داخل اللجان، وتكثيف التواجد في محيطها، ومتابعة الالتزام بالخدمات اللوجستية، والاطمئنان على راحة الناخبين وسهولة وصولهم إلى مقار التصويت.

وشدّد محافظ الغربية على أن المشاركة في هذا الاستحقاق تمثل تعبيرًا صادقًا عن الانتماء للوطن، موجّهًا التحية للمواطنين الذين ضربوا في اليوم الأول أروع الأمثلة في الوعي الوطني، وداعيًا جموع أبناء الغربية إلى استكمال هذا المشهد الحضاري بالتوجه إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم بكل حرية.