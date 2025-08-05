إقبال على عدد من لجان دشنا بقنا فى انتخابات الشيوخ.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:32 صباحاً - شهد عدد من لجان مركز دشنا شمال قنا، إقبالا من المصوتين على اللجان للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات الشيوخ.

وكانت قد أنهت محافظة قنا كافة التجهيزات المتعلقة بالمقرات الانتخابية، لاستقبال نحو 2 مليون و200 ألف و369 ناخبًا وناخبة مدرجين في قاعدة بيانات الناخبين، موزعين على لجنة عامة واحدة، و301 مركز انتخابي يضم 304 لجان فرعية، يتنافس فيها 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 3 مرشحين ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وقال دكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إنه تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية وفرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارات مطافئ وإسعاف بالقرب من المقار الانتخابية، تحسبًا لأي طارئ، وضمانا لسرعة الاستجابة.