مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:32 صباحاً -

أدلى اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، قبل قليل، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر في 8 آلاف و825 مقراً انتخابياً على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرق الدلتا).

ويبلغ عدد اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفي القليوبية 367 لجنة، وفي الدقهلية 723 لجنة، وفي المنوفية 469 لجنة، وفي الغربية 654 لجنة، وفي كفر الشيخ 442 لجنة، وفي الجيزة 492 لجنة، وفي الفيوم 297 لجنة، وفي بني سويف 371 لجنة، وفي المنيا 476 لجنة، وفي أسيوط 371 لجنة، وفي الوادي الجديد 60 لجنة، وفي سوهاج 507 لجان.

ويبلغ عدد اللجان في قنا 304 لجان، وفي الأقصر 147 لجنة، وفي أسوان 190 لجنة، وفي البحر الأحمر 67 لجنة، وفي الشرقية 844 لجنة، وفي دمياط 130 لجنة، وفي بورسعيد 50 لجنة، وفي الإسماعيلية 135 لجنة، وفي السويس 41 لجنة، وفي شمال سيناء 45 لجنة، وفي جنوب سيناء 18 لجنة، وفي الإسكندرية 320 لجنة، وفي البحيرة 633 لجنة، وفي مطروح 127 لجنة.