لجنة قصر الدوبارة تدفع بعدد إضافى من الموظفين لاستيعاب الحشود في انتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:32 صباحاً - دفعت اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمدرسة قصر الدبارة بشارع القصر العينى بعدد إضافى من الموظفين للتسهيل على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم مع زيادة الطوابير أمام اللجنة الانتخابية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد محيط اللجنة الانتخابية بمدرسة قصر الدبارة بدائرة قصر النيل زحام وطوابير من الشباب والسيدات للاقبال على اللجنة للادلاء بأصواتهم في اليوم الثانى للانتخابات .

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر فى 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.

ويشرف على الانتخابات 9500 قاضى من قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ويبلغ عدد المتابعين لهذه الانتخابات نحو 25 ألف متابع محليين دوليين من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.

طريقة الاستعلام على اللجان

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 4 طرق رسيمة يمكن من خلالها الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ وهى:

1- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات: يمكن تحميله على الهواتف المحمولة بجميع اصدراتها سواء اندرويد أو ايفون.

2- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

3- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال ارسال الرقم القومى في رسالة قصيرة وارسالها لرقم 5151.

4- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الاتصال برقم الدليل 140.