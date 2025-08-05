محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات ويتابع انتظام سير لجان انتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:32 صباحاً - ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بجميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط انتظام وانضباط ملحوظين بجميع المراكز، مع تزايد إقبال المواطنين على التصويت في اليوم الثاني، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن بيئة آمنة وسهلة لجميع الناخبين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق اللحظي مع غرف العمليات الفرعية في جميع الوحدات المحلية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وحل أية معوقات فورًا، بما يكفل انتظام التصويت وضمان الشفافية والنزاهة.

ويشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام 2 مليون و407 ألف و571 ناخبًا وناخبة بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية، ويشرف على العملية القضاة بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف وسيارات مجهزة بالقرب من مراكز الاقتراع للتعامل مع أية طوارئ صحية، إلى جانب تجهيز فرق طبية وتمريضية، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ كفرالشيخ جموع المواطنين إلى المشاركة بكثافة والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات واجب وطني ودستوري يعكس وعي الشعب المصري وإرادته في صياغة مستقبل الوطن، ودعم مسيرة الديمقراطية والاستقرار.