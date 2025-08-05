محافظ الشرقية: انتظام التصويت لليوم الثاني من انتخابات الشيوخ داخل 844 لجنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:32 صباحاً - أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 باعتبارها واجب وطني على الجميع للتعبير عن إرادتهم الحرة والمساهمة في ترسيخ حقوق الشعب وتعزيز الديمقراطية موضحاً أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على جميع المواطنين وحق دستوري لهم

جاء ذلك خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير انتخابات اليوم الثاني لإنتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي من المقرر أن تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

ومن خلال غرفة العمليات تابع المحافظ سير عملية الإنتخابات في يومها الثاني وإطمأن على جاهزية المقار واللجان وتواجد القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم وفتح اللجان لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ورود أي شكاوي تعيق سير العملية الإنتخابية .

أكد محافظ الشرقية بدء توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع زيادتهم على مدار اليوم ، مشيراً إلى أن التصويت بدأ من الساعة التاسعة صباحاَ ومستمر على مدار اليوم حتى الساعة التاسعة مساءاً .

أوضح محافظ الشرقية أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين من خلال توفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الانتخابية وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلي تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات إلى جانب وضع خطة تأمين طبية متكاملة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طارئ مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

أشاد المحافظ بوعي المواطن الشرقاوي لما شهدته اللجان الإنتخابية خلال اليوم الأول من توافد وإحتشاد للإدلاء بالأصوات والتعبير عن الرأي وسط أجواء احتفالية ومشهد يعبرعن قوة وتماسك الشعب وحرصه الشديد على المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية يبلغ 4 مليون و867 ألف و259 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 829 مقر انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 844 لجنة فرعية علي مستوي 25 مركز وقسم شرطة.

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل بالامس الإثنين و مستمرة حتي الثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحاً على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقاً لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.