أطول طابور للناخبين.. احتشاد الشباب أمام لجان انتخابات مدرسة الوراق الثانوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:32 صباحاً - اصطف المئات من الشباب فى طابور أمام مدرسة الوراق الثانوية بنات بالوراق للمشاركة والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ورفع الناخبين أثناء الانتظار للتصويت الأعلام المصرية.

وانتظمت أعمال تصويت الناخبين بلجان الوراق وسط توافد الناخبين للمشاركة والتصويت فى الانتخابات.

وبدأ الناخبين في دائرة الوراق التوافد على المقار الانتخابية ، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثانى من الأقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذى يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي.

وانتظمت عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية منذ التاسعة صباحا وحتى الآن، دون أى معوقات أو شكاوى من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقر انتخابى ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامته