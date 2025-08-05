وزيرة التضامن تعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية لعام 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:36 صباحاً - اعتمدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية لعام 2025.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودها خلال الفترة الماضية، وما قدمته من عمل يحسب لخدمة المجتمع، متمنية التوفيق للقيادات الجديدة في مختلف المواقع، وأن يؤدوا مهامهم استكمالا لمسيرة العمل التنموي.

وتأتي الحركة فى إطار تطوير العمل بمديريات التضامن الاجتماعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لعمل الوزارة، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل داخل مختلف القطاعات، وضخ دماء جديدة في مواقع العمل المختلفة، مما يسهم في دعم وتفعيل العمل الاجتماعي بما يخدم الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الحركة ندب أيمن فرج أحمد البرديني مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، و محمد عز الدين عمر محمد مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، ومجدي نجيب فهيم مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا، و إمام فوزي إمام مصطفي مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، و رأفت عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السمان مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، و حسن عثمان مصطفي عثمان مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، و محمد حسين بغدادي حسين مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، و صبري محمد عبد الحميد البقيري مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، والسيد محمد محمود جمعة فرج الله مديراً لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

كما تم تكليف هبه مصطفي محمد محمد الجلالي، للقيام بأعمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، وندب رشا حامد علي الغايب، وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والأستاذ خالد عبد العظيم علي أحمد وكيلاً لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، علي محمد إبراهيم مصطفي غيط وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، و أحمد عبد الجيد صالح عزام للعمل وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، و أيمن مرتضي محمد عبد الحميد وكيلاً لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.