تزايد الناخبين على لجان الشيوخ بالساحل والزواية الحمراء والزيتون.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:36 صباحاً - تزاحم المواطنين على لجان الزاوية الحمراء والزيتون والساحل والشرابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ وسط إشراف أمنى لمتابعة عملية التصويت .

وانطلقت عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى في 8286 مقرًا انتخابيًا علي مستوي الجمهورية، والتي تستمر من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءًا.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحاً على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقاً لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.



ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.

