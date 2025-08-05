محافظ الإسكندرية: غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى والانتخابات تتم بانتظام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:36 صباحاً - تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، فتح صناديق الاقتراع في المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، حيث تم فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، كما تم الاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية وجاهزية اللجان لاستقبال الناخبين، لليوم الثاني على التوالي من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد المحافظ أنه قد تمت مراجعة كافة الترتيبات وتجهيزات المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال منظومة متكاملة سواء ميدانياً بالمرور على محيط اللجان أو من خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بجانب غُرف العمليات الفرعية بالأحياء.

وأضاف المحافظ أنه خلال اليوم الأول من الانتخابات لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أي شكاوى، وأن العملية الانتخابية تمت بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، مشيراً إلى أنه تابع عن كثب اللجان والمقار الانتخابية للتأكد من سير الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والإسكندرية .

وحث محافظ الإسكندرية، المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم أمس بضرورة المشاركة الإيجابية اليوم، والحفاظ على حقهم الذي كفله لهم الدستور في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظيًا وأن هناك تعاونًا كاملًا بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين.