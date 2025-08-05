الهيئة الوطنية تعلن فتح اللجان الانتخابية وبدء التصويت باستثناء 9 لجان فرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:36 صباحاً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح ومباشرة اللجان الانتخابية، ماعدا عدد 9 لجان فرعية في 5 محافظات منها الدقهلية والمنيا والبحيرة، وسيتم متابعة استكمال إجراءات الفتح والتصويت في اللجان.

وتابع القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخاباتمع رؤساء اللجان العامة والفرعية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتوافد المواطنين للجان الانتخابية، وعملية التصويت بالساعات الأولي باليوم الثاني بالاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

إجراءات الفرز

وبحسب حديث القاضى أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة لليوم السابع، أنه عقب انتهاء التصويت في اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس في التاسعة مساء وبالسماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت، سيتم فرز الأصوات.

وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

ماذا يعنى مجلس الشيوخ وأهميته؟



ويعد مجلس الشيوخ من المجالس الاستشارية التي تقدم المشورة في المسائل التشريعية غاية الأهمية التي يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب استطلاع رأيه فيها، ودراسة واقتراح ما يحقق التوازن بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.

الجدير بالذكر أن التعديلات الدستور في عام 2019، أعادت مجلس الشيوخ للحياة النيابية في مصر مرة أخرى بعد عطل العمل به في دستور 2014، وحددت قانون مجلس الشيوخ طريقة اختيار أعضائه البالغ عددهم 300 عضو وذلك من خلال انتخاب 200 عضوا بطريق الاقتراع سواء بالنظام الفردي أو بنظام القائمة، و100 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

وتتمثل أهمية ودور مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب:



1- يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً لتوفير فرص متساوية للجميع في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2- يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.