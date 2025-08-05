غرفة عمليات الأقصر تتابع توافد المواطنين للتصويت بانتخابات الشيوخ (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:36 صباحاً - تشهد غرفة العمليات المركزية داخل ديوان محافظة الأقصر، العمل على مدار الساعة لمتابعة توافد المواطنين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تم تشكيلها لخدمة 886377 ألف ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم واختيار القائمة الوطنية و2 مرشحين من بين 11 مرشحاً على قائمة الفردى.

وأصدر محافظ الأقصر، قرار بتشكيل لجنة كغرفة للعمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والفرعية بالمراكز والمدن، والتى بدأت فى الانعقاد يوم أمس الأحد لمتابعة وتسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية لتيسير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم ، وحتى انتهاء العملية الانتخابية، مشيراً إلى الوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، موكداً على أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114، ورقم غرفة العمليات 0952374903.

ومن جانبه تابع المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، كافة التجهيزات اللازمة لانتخابات lمجلس الشيوخ عبر لقاءات للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق، وشدد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، وتحسين مستوى الإنارة العامة، وتوفير حرم آمن لتيسير حركة المواطنين، مع التأكيد على توفير مصادر كهرباء احتياطية بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

وتشمل قائمة المترشحين على مقعدين لمحافظة الأقصر في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة 11 مرشحاً، حيث قال المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس المحكمة واللجنة المشرفة على تلقى الطلبات، ، إنه شمل كشف المرشحين كل من "محمد عبد العليم الضبعاوى رمز القلم رقم 1 - ناصر الضوي رمز الكتاب رقم 2 - محمد أبو الغيط رقم 3 رمز الحصان - محمد عبد الرحمن صالح رقم 4 رمز الأسد - محمود محمد إبراهيم الأزهرى رقم 5 رمز الصقر – عادل كابو رقم 6 رمز النخلة - ياسر الصحابي - رقم 7 - رمز بندقية الصيد - محمد محمود يسين - رقم 8 - رمز الهدهد - الطيري حسن عبده - رقم 9 - رمز طائرة هيلكوبتر - جبريل أحمد كامل - رقم 10 - رمز الاتوبيس - عبد الحكيم أبو القاسم - رقم 11 - رمز القطار".