فتح باب التصويت باليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ في التجمع الخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:40 صباحاً - فتحت لجان الاقتراع بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أبوابها أمام المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية ثاني أيام الانتخابات داخل مصر.

وأعدت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالمحافظة بانتخابات مجلس الشيوخ، والبالغ عددهم حوالى 8544319 ناخب موزعين على 544 لجنة فرعية داخل 336 مركز انتخابى.

واستعدت المحافظة للانتخابات، بتشكيل غرفة عمليات مركزية، ورفع كفاءة الإنارة بالمراكز الانتخابية، ومراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.

وأكدت المحافظة تقديم الدعم اللوجيستي للقائمين على كل مكونات العملية الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، لتوفير الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الوطني.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر في 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشرف على انتخابات مجلس الشيوخ 9500 قاضى من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية وعلى اللجان الانتخابية الفرعية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.