نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة عمليات "الصحفيين" تصدر بيانها عن اليوم الأول لتغطية انتخابات الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت غرفة عمليات نقابة الصحفيين لمتابعة التغطية الصحفية لانتخابات مجلس الشيوخ، أنها لم تتلق أي شكاوى تتعلق بعرقلة مهام الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم لسير عملية الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات، سواء داخل اللجان أو خارجها.

وأكدت النقابة أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة منذ صباح اليوم 4 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق التصويت في الداخل، وحتى الانتهاء من عمليات فرز الأصوات، بهدف متابعة وتسهيل أداء الزملاء لمهامهم الميدانية، ورصد أي معوقات قد تواجههم والعمل على حلها.

وتستقبل الغرفة اتصالات الزملاء المكلفين بالتغطية على رقمي: (01005741555) و(01099744659).

وأهابت النقابة بالزملاء الصحفيين تغطية العملية الانتخابية بمهنية وحيادية، والالتزام بالمعايير المهنية في تناول الأخبار، مع تجنب الانحياز لأي من المرشحين. كما دعت الجهات التنفيذية إلى تسهيل عمل الصحفيين داخل مقار اللجان الانتخابية وفي محيطها، بما يضمن أداء مهامهم بحرية وفاعلية.