نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يشارك بفاعلية في قمة "ستارت" لنشر ثقافة التطوع وتأمين فعاليات ختام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الهلال الأحمر المصري في تنظيم فعاليات قمة "ستارت" التي أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني.

وخلال القمة، قامت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بتأمين الحشود وتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن سلامة جميع المشاركين وسير الفعاليات بسلاسة.

وفي إطار رسالته الإنسانية، حرص الهلال الأحمر المصري على نشر ثقافة التطوع من خلال تفاعل مباشر مع الزوار، حيث شهد جناحه بالمعرض المصاحب للقمة إقبالًا ملحوظًا. وقد تولت فرق إدارة الشباب وتنمية التطوع تعريف المشاركين بدور الجمعية في مواجهة الأزمات والكوارث، واستعراض البرامج الإنسانية والتنموية التي تنفذها في مختلف المحافظات.

كما قدمت الفرق الميدانية المساعدة للراغبين في الانضمام إلى صفوف المتطوعين، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة العمل التطوعي بين طلاب الجامعات، وتعزيز مشاركتهم في جهود التنمية والاستجابة للطوارئ.

