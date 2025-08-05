نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع عملية الغلق من داخل مركز السيطرة وبكلف بالاستعداد لليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم تم الانتهاء من عملية التصويت في اليوم الأول، وإغلاق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، بعد انتهاء فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة تتسم بالانضباط والنزاهة والشفافية دون تسجيل أي معوقات أو مشكلات تُذكر مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها مجددًا أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح غدٍ الثلاثاء لاستكمال اليوم الثاني من التصويت.

وأوضح المحافظ أن اليوم الأول شهد إقبالًا مشرفًا من المواطنين، يعكس وعي وحرص أبناء محافظة الجيزة على أداء واجبهم الوطني والدستوري والمشاركة الفعّالة في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ.

وتابع المهندس عادل النجار عمليات غلق صناديق الاقتراع من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن ومركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتيسير إجراءات التصويت وضمان سلامة المواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة أن الدولة وفّرت كافة الإمكانات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق مشيدًا بدور القوات الأمنية في تأمين محيط اللجان، وكذلك بجهود رؤساء اللجان والموظفين القائمين على العملية الانتخابية، الذين أظهروا انضباطًا ومسؤولية كبيرة بما يعكس صورة حضارية للعملية الديمقراطية.

