عاجل- "الوطنية للانتخابات": انضباط تام في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ ولا مخالفات دعائية

أحمد جودة - القاهرة - "الوطنية للانتخابات": انضباط تام في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ ولا مخالفات دعائية

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ مر دون تسجيل أي مخالفات أو خروقات في الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى التزام جميع المرشحين بقرار الهيئة الخاص بفترة الصمت الانتخابي.

العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام

وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام، وأن الهيئة تتابع تنفيذ كافة المواصفات الفنية للعملية. كما أشار إلى حضور عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، حيث تم إطلاعهم على سير العملية الانتخابية داخل عدد من المقرات بمحافظتي القاهرة والجيزة.

واختتم بتأكيده أن الهيئة تواصل استعداداتها لضمان إجراء استحقاق انتخابي يليق بمكانة مصر وتطلعات شعبها.