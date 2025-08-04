«ستوديو إكسترا»: انتظام وتنظيم واضح في انتخابات مجلس الشيوخ ومشاركة شعبية واسعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:28 مساءً -

قال الإعلامي محمود السعيد إن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 شهدت تنظيمًا متميزًا، ومشاركة شاملة من مختلف الفئات العمرية—شبابًا وسيدات وكبار سن—مؤكدًا أن الجميع اصطف وأدلوا بأصواتهم في هذا الاستحقاق.

ومن ناحيتها، أشارت آية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن التنظيم كان عنصرًا بارزًا في المشهد الانتخابي الإيجابي، مشيدةً بتنسيق الهيئة الوطنية للانتخابات مع أجهزة الدولة والجهات المشاركة، واصفة الأداء بأنه «منظم جدًا»، وأدى إلى الصورة التي ظهرت خلال اليوم الأول.

وذكرت المقدمة أن لجان الاقتراع أُغلقت مساء اليوم الأول في تمام التاسعة مساءً بعد انتهاء التصويت للمواطنين داخل البلاد.