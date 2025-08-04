جلال القادري مرشح الجبهة الوطنية بالشرقية يدلي بصوته في الانتخابات.. ويؤكد: المصريون على قلب رجل واحد لدعم الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:28 مساءً -

أدلى جلال عبدالله القادري، مرشح حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بصوته في لجنة مدرسة الإعدادية بنات بالحسينية، بمحافظة الشرقية.

وأكد القادري، أهمية المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع هو رسالة واضحة للعالم بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الراهنة، والحفاظ على سيادة الدولة واستقرار مؤسساتها.

وشدد مرشح الجبهة الوطنية، على أن المشاركة في الانتخابات تعني الإسهام في صناعة المستقبل، واختيار من يعبر عن طموحات المواطنين تحت قبة مجلس الشيوخ، داعيًا الجميع إلى النزول والمشاركة الإيجابية، انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، والواجب الوطني.