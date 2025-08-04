محمد صلاح يسجل أول أهدافه الموسم الحالى بالدقيقة 14 فى مرمى أتلتيك بيلباو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:28 مساءً - أحرز النجم المصري محمد صلاح أول أهدافه الموسم الحالي مع نادي ليفربول في مرمى أتلتيك بيلباو بالدقيقة 14 من الودية الثانية المقامة حاليًا بملعب "آنفيلد"، فى ختام استعدادات بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لانطلاق موسم 2025-2026، بعد سلسلة من المباريات الودية.

ليفربول ضد بيلباو

وانتهت الودية الأولى بين الفريقين بفوز ليفربول بنتيجة 4-1 بمشاركة عددًا من اللاعبين أبرزهم المهاجم الأورجوياني داروين نونيز.

وجاء تشكيل ليفربول ضد أتلتيك بيلباو كالتالي:

مامارداشفيلي، إندو، كوناتي، كيركيز، فيرتز، سوبوسزلاي، صلاح، جاكبو، إيكيتيكي، فريمبونج، جرافينبرج

وتوصل ناديا ليفربول وأتلتيك بيلباو لاتفاق يقضي بإقامة مباراتين وديتين بين الفريقين فى نفس اليوم بملعب "آنفيلد"، بواقع 90 دقيقة لكل مباراة، حيث تنطلق المباراة الأولى فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنطلق المباراة الثانية في الساعة العاشرة مساءً.

ويسعى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، لتجربة عناصره الجديدة وتثبيت طريقة اللعب التي سيعتمد عليها مع ليفربول مع الصفقات الجديدة، قبل بدء مرحلة المباريات الرسمية.

وتعد هذه المباراة الودية الأخيرة لفريق ليفربول قبل إنطلاق الموسم الجديد، حيث سيخرج محمد صلاح ورفاقه إلى ملعب "ويمبلي" في العاشر من أغسطس الجاري لمواجهة كريستال بالاس في مباراة "الدرع الخيرية"، حيث يخوض ليفربول اللقاء بصفته بطلاً لمسابقة "البريميرليج"، فيما توج كريستال بالاس بطلاً لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

في حين سيبدأ ليفربول رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يوم 15 أغسطس الحالي عندما يواجه بورنموث بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتغلب ليفربول على بريستون نورث إيند بنتيجة 3 -1، كما تغلب على ستوك سيتي بخماسية نظيفة، قبل أن يخسر أمام ميلان الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلب على يوكوهاما الياباني بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "يوكاهاما".

ويبحث محمد صلاح عن تسجيل أول أهدافه في فترة التحضيرات للموسم الجديد، بينما يسجل ليفربول الظهور الأول في ملعب "أنفيلد" بعد رحيل النجم البرتغالي ديوجو جوتا في حادث مروع بإسبانيا الشهر الماضي رفقة شقيقه.

محمد صلاح ضمن أعلى 10 لاعبين أجراً في أفريقيا

من ناحية أخرى، حل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في المرتبة الرابعة ضمن قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً في العالم حاليًا، حيث يتقاضى راتباً أسبوعياً يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني.

يأتي هذا في الوقت الذي جاء فيه عمر مرموش الذي انتقل إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بالمرتبة الخامسة حيث يصل راتبه الأسبوعي إلى 295 ألف جنيه إسترليني.

ووفقًا لموقع "GivemeSport" البريطاني، احتل فيكتور أوسيمين المركز السادس في قائمة أعلى اللاعبين أجراً في أفريقيا، حيث يتقاضى راتباً أسبوعيًا يصل لـ 250 ألف جنيه إسترليني.

واقتحم فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً في أفريقيا، وذلك بعد انضمامه لصفوف جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نابولي الإيطالي.

ولعب فيكتور أوسيمين لمدة موسم على سبيل الإعارة في صفوف جالطة سراي قادمًا من نابولي الإيطالي، قبل أن ينجح النادي التركي في الحصول على خدمات المهاجم النيجيري مقابل 75 مليون يورو، لتصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة التركية.

وتصدر رياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي الأهلي السعودي قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً في العالم حاليًا، حيث يبلغ راتبه الأسبوعي 827,448 جنيهًا استرلينيًا.

وتفوق رياض محرز في سباق اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً في العالم حاليًا، على ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي النصر السعودي الذي حل ثانيًا براتب أسبوعي 634 ألف جنيه إسترليني، يليه مواطنه كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي الذي حل ثالثًا في القائمة براتب أسبوعي يصل لـ 550 ألف جنيه إسترليني.