نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يشارك في مباحثات مصرية أوغندية لتعزيز التعاون بمجال المياه وتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، في الاجتماع الذي عُقد بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وهنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أوغندا لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وأكد سويلم، خلال اللقاء، أن مصر تسعى دائمًا لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، خاصة دول حوض النيل، في مجال إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية أساسية بدول حوض النيل الجنوبي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في هذه الدول.





وأشار الوزير إلى التعاون الممتد بين مصر وأوغندا منذ أربعينيات القرن الماضي، موضحًا أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2010 أسفرت عن تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، من بينها إنشاء 75 بئرًا جوفيًا وخزانات لمياه الأمطار في عدة مقاطعات لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.





وأوضح سويلم أن مشروع “التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي”، الذي اكتملت مرحلته الأولى عام 2018، ساهم في الحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا من خلال أعمال تجريف وإنشاء حواجز حجرية بطول 3.1 كيلومتر لحماية المدارس والمستشفيات والمناطق الحيوية.





كما استعرض الوزير مشروع “مكافحة الحشائش المائية”، الذي تنفذه مصر منذ أكثر من 25 عامًا بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية، والذي حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا، شملت تحسين جودة المياه واستعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات، إضافة إلى الاستفادة من الحشائش المجمعة في إنتاج الغاز الحيوي والحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.





واختتم سويلم تصريحاته بالإشارة إلى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن “الإدارة المتكاملة للموارد المائية”، والتي سيتم تنفيذها في إطار “المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل” بقيمة 6 ملايين دولار، مؤكدًا استمرار مصر في دعم الجهود التنموية بدول الحوض بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.