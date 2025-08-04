نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العامة للاستعلامات": رصدنا اهتمامًا إعلاميًا عالميًا بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حظيت بمتابعة واهتمام كبيرين من وسائل الإعلام الدولية، التي أولت العملية الانتخابية تغطية شاملة بمراحلها المختلفة، مع التركيز على الضمانات والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان النزاهة والشفافية، بالإضافة إلى إبراز دور المجلس في الحياة السياسية المصرية.

وأوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة، أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات رصدت اهتمامًا إعلاميًا واسع النطاق شمل وسائل إعلام في الأميركتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا والعالم العربي، ونُشرت التغطيات بأكثر من 15 لغة من بينها: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية والصينية والتركية والفارسية والكورية واليابانية. وتنوعت الأشكال الصحفية المستخدمة ما بين تقارير إخبارية وتحليلات وبرامج تلفزيونية وإذاعية.

وأشار “رشوان” إلى أن 86 جهة إعلامية عربية وأجنبية حصلت على تصاريح التغطية، من بينها 82 مؤسسة إعلامية و4 شركات خدمات إعلامية، شملت 21 وكالة أنباء من كبريات الوكالات العالمية، و6 شبكات إذاعة وتليفزيون إقليمية ودولية، و25 قناة تليفزيونية، و23 صحيفة ومجلة، فضلًا عن مواقع إخبارية شهيرة.

التزام وسائل الإعلام الأجنبي بالموضوعية

وأضاف أن تحليل مضمون التغطيات أظهر أن معظم وسائل الإعلام التزمت بالموضوعية، وركزت على السياق السياسي والانتخابي، وعلى دور مجلس الشيوخ في النظام النيابي، فيما انحصرت الملاحظات على وجود قائمة واحدة في نظام القوائم، وهي تضم أحزابًا من أطياف سياسية متعددة بينها أحزاب كانت محسوبة تاريخيًا على المعارضة.

أبرز ملاحظات التغطية الدولية للانتخابات

وأشار رشوان إلى أبرز الملاحظات التي تناولتها التغطيات الدولية:

ارتفاع مشاركة المصريين في الخارج: حيث أُجريت الانتخابات للمرة الأولى منذ انتخابات الرئاسة 2023، وشهدت مشاركة ملحوظة للمغتربين في 136 لجنة فرعية بالسفارات والقنصليات في 117 دولة، خصوصًا في الدول العربية، دون رصد مخالفات.

وجود قائمة واحدة للقوائم المغلقة: وهي “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي تضم تحالف 13 حزبًا بقيادة حزب مستقبل وطن، إلى جانب حزب الجبهة الوطنية، وأحزاب تاريخية مثل الوفد والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ويُتوقع فوزها بالتزكية بـ100 مقعد مخصصة للقوائم شريطة حصولها على 5% من الأصوات، فيما يعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو قبل انعقاد المجلس.

التنافس على المقاعد الفردية: يتنافس 428 مرشحًا على 100 مقعد فردي، منهم 186 مستقلًا و242 مرشحًا عن الأحزاب، عبر 8825 لجنة انتخابية، تحت إشراف 9500 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

التعريف بدور مجلس الشيوخ: باعتباره غرفة استشارية معنية بدراسة مشروعات القوانين وتقديم المقترحات لدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، وإبداء الرأي في التعديلات الدستورية، وهو المجلس الذي أُلغي عام 2014 ثم أُعيد بموجب تعديلات 2019.

كما رصدت الهيئة نماذج من التغطيات الدولية، منها:

تقرير وكالة رويترز بعنوان: “المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ”، أشار إلى تفاصيل العملية الانتخابية والتحذير من الغرامات على المتخلفين عن التصويت.

تقرير BBC عربي الذي أبرز مشاركة المصريين بالخارج وتعريف الناخبين بدور المجلس وآلية الانتخابات.

تقرير راديو فرنسا الدولي الذي تناول الانتخابات باعتبارها اختبارًا لقوة الأحزاب الرئيسية بعد انتخابات الرئاسة الأخيرة.

تقرير صحيفة L’Orient-Le Jour الفرنسية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، الذي تطرق لأهمية الانتخابات وسياقها ودور مجلس الشيوخ.

تقرير وكالة سويس إنفو الذي ركز على الطابع التعريفي بالمجلس وتاريخه ودوره.

تغطيات سكاي نيوز عربية والعين الإخبارية التي أبرزت انطلاق التصويت داخل مصر، وعدد المرشحين، ودور القوائم والأحزاب المشاركة.

تقرير موقع الشرق السعودي الذي عرض تفاصيل المنافسة على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية.

واختتم “رشوان” بأن هذا الاهتمام الدولي يعكس مكانة مصر وأهمية مؤسساتها التشريعية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تُدار في إطار من الشفافية تحت إشراف قضائي كامل وبمتابعة محلية ودولية واسعة