نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت دون معوقات في اليوم الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار انتظام التصويت في مختلف لجان الجمهورية خلال اليوم الأول من العملية الانتخابية، دون رصد أي معوقات تُذكر.

تواصل مستمر مع لجان المتابعة في المحافظات

أوضحت الهيئة أن غرفة العمليات المركزية تابعت سير التصويت منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى ما بعد استئنافه عقب فترة الراحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا، حيث تم التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة في جميع محافظات الجمهورية الـ27، وأجمعوا على أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام، دون تسجيل شكاوى من الناخبين أو المرشحين أو القضاة.

تيسيرات لوجستية وتطبيق إلكتروني لرصد المشكلات

أكدت الهيئة أنها وفرت جميع اللوجستيات اللازمة لتسيير العملية الانتخابية في 8805 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. كما تم تخصيص تطبيق إلكتروني خاص بأعضاء الهيئات القضائية، يُستخدم للإبلاغ الفوري عن أي مشكلة قد تطرأ أثناء سير التصويت.

مشاركة واسعة وتعاون تنفيذي

أشارت الهيئة إلى أن عددًا من اللجان شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مع إشادة عامة بتعاون الأجهزة التنفيذية في تيسير عملية التصويت وضمان سيرها في أجواء منظمة وآمنة.