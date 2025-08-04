نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - منافسة قوية في الجيزة ومشاركة لافتة من المواطنين "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محافظة الجيزة، التي تُعد ثاني أكبر كتلة تصويتية بعد القاهرة، تشهد منافسة قوية بين الأحزاب السياسية والمستقلين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأعرب الناخبون عن حرصهم الشديد على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، إيمانًا منهم بأهمية مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويقوم مجلس الشيوخ يضطلع بدور أساسي في مناقشة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال إليه من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب أو الحكومة، حيث يقوم بدراستها وتقديم توصيات بشأنها، قبل أن تُعاد إلى مجلس النواب للتصويت واتخاذ القرار النهائي.

وتأتي العملية الانتخابية وسط حراك سياسي ومجتمعي واسع، يعكس تطلع المواطنين إلى تمثيل برلماني أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن عدد المرشحين المتنافسين على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 469 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.

انتهاء اليوم الأول من التصويت بالانتخابات

انتهت منذ قليل، عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى في 8286 مقرًا انتخابيًا علي مستوي الجمهورية، وأعلنت اللجان إغلاق باب الاقتراع في اليوم الأول، علي أن يتم استئناف التصويت في الانتخابات غدًا في كافة اللجان من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

قرار غلق اللجان

ووفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ان قرار الغلق للجان يكون فى التاسعة مساءًا على أن تظل اللجان مستمرة فى عملها حتى الانتهاء من تلقى تصويت آخر ناخب متواجد أمام اللجان.

وتم غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول في تمام التاسعة مساءا على عن تستكمل العملية الانتخابية غدا الثلاثاء.