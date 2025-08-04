نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهالي منشأة القناطر يسطرون ملحمة وطنية في انتخابات الشيوخ بالجيزة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قرية "أتريس" التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، اليوم، إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق في انتخابات مجلس الشيوخ، عكست وعيًا سياسيًا عاليًا وحسًا وطنيًا عميقًا لدى المواطنين.

تحولت لجان الاقتراع في القرية إلى ما يشبه العرس الوطني، حيث توافد الأهالي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حاملين أعلام مصر، ومرددين الأناشيد الوطنية، في مشهد مهيب يؤكد على أهمية المشاركة السياسية في بناء مستقبل الوطن.

ولم يقتصر الحضور على فئة معينة، بل شمل جميع أطياف المجتمع؛ فالشباب وقف جنبًا إلى جنب مع كبار السن، والنساء شاركن بحماس، في صورة تعبر عن وحدة الصف المصري واهتمامه بالقضايا الوطنية.

وأكد عدد من الناخبين أن مشاركتهم اليوم هي واجب وطني في المقام الأول، وفرصة للتعبير عن دعمهم لمسيرة التنمية والاستقرار التي تشهدها البلاد، وتجديد للعهد بالوقوف خلف القيادة السياسية في كل خطوة تخطوها نحو المستقبل.

ويُعد هذا الإقبال الجماهيري الكثيف في قرية "أتريس" نموذجًا يحتذى به في حب الوطن والانتماء، ورسالة واضحة أن صوت كل مواطن هو حجر زاوية في صرح الديمقراطية المصرية، وأن الشعب المصري هو درع الوطن وسياجه المنيع.