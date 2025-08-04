نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سؤال وجواب..كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم الجديد2025 بعد تصديق الرئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سؤال وجواب| كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بعد تصديق الرئيس السيسي.

إليك التفاصيل الكاملة عن تعديل قانون الإيجار القديم الجديد 2025، موعد انتهاء العقود، زيادة الإيجار، مصير المستأجرين، وفرص الحصول على وحدات بديلة من الدولة.

ما هو قانون الإيجار القديم الذي صدّق عليه الرئيس؟

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في العقود القديمة، والتي تخضع لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

ما العقارات التي يشملها القانون؟

يشمل القانون الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المكاتب والعيادات، إذا كانت العقود خاضعة للقوانين القديمة المشار إليها.

الإيجار القديم

متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟

تنتهي العقود السكنية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية فتُنهي بعد 5 سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

كيف ستُحسب القيمة الإيجارية الجديدة؟

أصبحت القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بالمناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (250 جنيهًا).

وبالنسبة للوحدات غير السكنية فالقيمة الجديدة تعادل 5 أضعاف الإيجار الحالي.

هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟

نعم، نص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة.

هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر قبل انتهاء المدة؟

يمكن ذلك في حالتين فقط: إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض.

هل هناك بدائل للمستأجرين؟

يحق للمستأجر قبل انتهاء المدة التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور التخصيص.

ماذا عن القوانين السابقة؟

ستُلغى القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بعد مرور 7 سنوات على تطبيق القانون الجديد، ويبدأ العمل به رسميًا في 5 أغسطس 2025.