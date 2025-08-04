المستشار أحمد بندارى: غلق 95% من اللجان الانتخابية وكبار السن حريصون على المشاركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:32 مساءً - أكد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 كانت تسير بسهولة ويسر ومنذ الصباح الباكر تم فتح كافة اللجان، والتأخر فى بعض منها لحين الإنتهاء من آخر لجنة الساعة الثانية و 35 دقيقة ظهرا.

وأضاف أحمد بندارى خلال تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أنه يتم غلق كافة اللجان تباعا، حيث تم غلق 95% منها بسبب بعض الكثافات فى بعض المحافظات، مؤكدا أنه يتم تمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لحين الإنتهاء من آخر ناخب.

ولفت أحمد بندارى إلى أنه تم تحرير محاضر غلق لهذه الصناديق والتحفظ عليها فى أماكن آمنة وغلق هذه الأماكن وإعداد محضر بهذه الإجراءات الخاصة بالغلق، كما تلقيا الكثير من الشكاوى على الخط الساخن كلها تدور حول الإستعلام عن إمكانية التصويت وأماكن الإقتراع وأغلبهم من كبار السن.

وأوضح أحمد بندارى أن هذه الشكاوى من كبار السن تؤكد على حرصهم على أهمية المشاركة مما ينم عن زيادة الوعى الإنتخابى لدى المواطن، ونحن بدورنا نضطلع المجتمع الدول على أن مصر تستحق وتستطيع وأنها دولة قوية.