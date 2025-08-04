نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الشيوخ 2025..... زحام على مدارس القاهرة وقرار بتمديد ساعات عمل اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انتهاء ساعات التصويت باليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ان قرار الغلق للجان يكون فى التاسعة مساءًا على أن تظل اللجان مستمرة فى عملها حتى الانتهاء من تلقى تصويت آخر ناخب متواجد أمام اللجان.

موعد غلق اللجان بالقاهرة



وتم غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول في تمام التاسعة مساءا على عن تستكمل العملية الانتخابية غدا الثلاثاء.

ومن اللجان التي تشهد ازدحام في القاهرة رغم قرار الغلق هي:

دار السلام مدرسة الفاروق١

مصر القديمة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين

دار السلام مدرسة أحمد زويل

دار السلام مدرسة محمد نجيب

المقطم مدرسة تحيا مصر ١

عين شمس مدرسة أم الأبطال

دار السلام مدرسة الفاروق ٢

المرج مدرسة الشيخ غريب

حدائق القبة مدرسة محمد فريد

الشرابية مدرسة أبو بكر الصديق

وتابعت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات أعمال التصويت فى الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواصلت غرفة العمليات مع رؤساء اللجان العامة والفرعية فى عدد من المحافظات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والذين أكدوا انتظام سير العملية الانتخابية بشكل ميسر ودون معوقات، حيث أشادوا بالتأمين وتوافد المواطنين، وحسن سير العملية الانتخابية.

غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول على عن تستكمل العملية الانتهابية غدا الثلاثاء.

وتابعت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات أعمال التصويت فى الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواصلت غرفة العمليات مع رؤساء اللجان العامة والفرعية فى عدد من المحافظات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والذين أكدوا انتظام سير العملية الانتخابية بشكل ميسر ودون معوقات، حيث أشادوا بالتأمين وتوافد المواطنين، وحسن سير العملية الانتخابية.