نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مشاركة جماهيرية غير عادية بمحافظة الجيزة.. فيديوهات وصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات مجلس الشيوخ 2025، شهدت اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة استمرار إقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حتى إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، والتي تُجرى في 8286 مقرًا انتخابيًا علي مستوي الجمهورية، وأعلنت اللجان إغلاق باب الاقتراع في اليوم الأول، علي أن يتم استئناف التصويت في الانتخابات غدًا في كافة اللجان من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

واصطف الناخبون منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ.

المقرات الانتخابية داخل مصر

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ حسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

التغطية الانتخابية

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحًا مستقلًا، وعدد ( 241 ) مرشحًا عن الأحزاب السياسية.