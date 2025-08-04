قعيدة تدلى بصوتها فى القنطرة غرب: "لو على فراش الموت سأحضر من أجل البلد"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 09:36 مساءً - شهدت لجنة مدرسة الفاروق عمر الابتدائية بالقنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث حرصت سيدة قعيدة على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، رغم حالتها الصحية الصعبة.

وقام مسئولو اللجنة بمرافقة السيدة على كرسي متحرك من أمام باب المدرسة وصولًا إلى باب اللجنة وأمام الصندوق، لمساعدتها في الإدلاء بصوتها بكل سهولة ويسر.

وأكدت السيدة، عقب تصويتها، أنها أصرت على الحضور والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، قائلة: "لو كنت على فراش الموت سأحضر من أجل البلد ومن أجل مصلحتها"، مشددة على أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن حريص على مستقبل وطنه.

ولاقى موقفها إعجاب الحاضرين وأفراد اللجنة الانتخابية، الذين أثنوا على وطنيتها وإصرارها على أداء حقها الدستوري رغم ظروفها الصحية.

كانت محافظة الإسماعيلية قد أنهت استعداداتها قبل انطلاق التصويت، حيث تم تجهيز 135 مركزًا انتخابيًا تضم 135 لجنة فرعية موزعة على جميع المراكز والمدن والأحياء.

وتستقبل هذه اللجان نحو 999,248 ناخبًا وناخبة، من خلال تخصيص 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز تنمية شبابية، بالإضافة إلى مركز ثقافة واحد كمقار انتخابية.

حرصت الجهات المنظمة على توفير مظلات وكراسٍ لاستقبال الناخبين، خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية، من تعقيم اللجان وتوفير الكمامات والمطهرات، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال عملية التصويت.

تتابع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والمدن، مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، لرصد أي شكاوى أو معوقات والعمل على حلها فورًا، إلى جانب متابعة نسب الإقبال على التصويت ، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا في اليوم الثاني والأخير، وسط توقعات بزيادة الإقبال خلال ساعات المساء الأولى.

