أحمد عبد القادر يعرض على الأهلى 30 مليون جنيه لفسخ تعاقده

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 09:36 مساءً - رفض مسئولو النادى الأهلى عرضاً من وكيل أعمال أحمد عبد القادر جناح الفريق بدفع 30 مليون جنيه مقابل فسخ تعاقده بالتراضى لرحيله عن القلعة الحمراء قبل غلق باب القيد الصيفى الأربعاء المقبل.

واشترط مسئولو الأهلى الحصول على 50 مليون جنيه نظير الموافقة على فسخ التعاقد بالتراضى، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال للزمالك الغريم التقليدي.

وتحسم الـ48 ساعة المقبلة مصير أحمد عبد القادر في الأهلى قبل غلق باب القيد الصيفى، المقرر له الأربعاء المقبل، وفي حالة استمرار رفض عبد القادر الرحيل بشروط الأهلى، يقرر مسئولو القلعة الحمراء الإبقاء على اللاعب حتى نهاية الموسم المقبل، حتى في حال تجميده، وذلك في حال استمرار رفضه جميع العروض المقدمة له بمعرفة الأهلى، بهدف منعه من الرحيل مجانًا إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومع اقتراب العد التنازلي لنهاية الميركاتو، تترقب جماهير الأهلي القرار النهائي بشأن مستقبل أحد أبرز عناصر الجيل الحالي، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات.

وينوى مسئولو الأهلى الموافقة على مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية مع إغلاق باب القيد الصيفى حال عدم رحيله مع منح ريبيرو كافة الصلاحيات سواء بالاعتماد عليه أو استبعاده.

موعد نهاية عقد أحمد عبد القادر مع الأهلى

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل فى صيف 2026، ويحق له الاتفاق التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي فى صيف 2025، قبل أن يمدد تعاقده لموسم آخر وانتقل لنادي قطر القطري.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادماً من سبارتا براج التشيكي فى صيف 2020، وتمت إعارته إلى سموحة فى الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي فى صيف 2021 بعد انتهاء إعارته وظل فى القلعة الحمراء حتى الانتقال لنادي قطر القطري.

كان موسم عبد القادر قد انتهى مبكرا في أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض عبد القادر الموسم الماضي 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفا وحيدا.

قائمة الراحلين عن الأهلى في الصيف

ورحل عن صفوف الأهلى 12 لاعبا، هم: وسام أبو على وعلى معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة ويحيى عطية الله وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد، وتمت إعارة كريم الدبيس وعمر الساعى وسمير محمد.